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Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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