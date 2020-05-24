SPOR Antalyaspor antrenmanına ailelerinden ziyaret
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SPOR Antalyaspor antrenmanına ailelerinden ziyaret

SPOR Antalyaspor antrenmanına ailelerinden ziyaretANTALYA,(DHA) - Süper Lig'e verilan arada hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da aileler futbolculara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

24.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:22

SPOR Antalyaspor antrenmanına ailelerinden ziyaret

ANTALYA,(DHA) - Süper Lig'e verilan arada hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da aileler futbolculara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı'nda çalışmalarına ara vermeden devam eden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcuların aileleri kulüp tesislerine gelerek futbolcuları yalnız bırakmadı. Antalyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kırmızı-beyazlı ekibin kampta bulunduğu otelde idmanlaarı aksatmadan sürdürdüğü bildirildi. Bugün yapılan antrenman sonrasında futbolcu aileleri, Hayat Bayram Olsa şarkısı eşliğinde sahaya girerek takımın, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Duygusal anların yaşandığı idman sonrasında renkli görüntüler oluştu.

SPOR Antalyaspor antrenmanına ailelerinden ziyaret

Kaynak: DHA

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