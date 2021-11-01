Antalya'da Uluslararası Çocuk Futbol Turnuvası başladı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Çocuk Futbol Turnuvası" başladı.

Hane Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan, Libya, Filistin ve Türkiye'den 9-16 yaş grubu çocuklardan oluşan 41 takım katılıyor.

Grup maçları oynanacak turnuvada, yaş guruplarında dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek. Turnuva 5 Kasım'da final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.

Turnuvanın organizasyon sorumlusu Muhammed Ali Dersinlioğlu, gazetecilere, Antalya'da bu yıl 7'ncisini düzenledikleri futbol turnuvasına yaklaşık bin sporcunun katıldığı söyledi.

Organizasyonda 120'ye yakın maç oynanacağını kaydeden Dersinlioğlu, turnuvaya Beşiktaş ile Antalyaspor altyapı takımlarının da katıldığını ifade etti.

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