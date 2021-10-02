Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası sona erdi

AA / Talip Demirci - Haberler | Spor
Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Serbest Dalış Dünya Kupası sona erdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Serbest Dalış Dünya Kupası sona erdi.

CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası rekorlarla sona erdi. 19 ülkeden 54 sporcunun katıldığı Dünya Kupası'nda, Türk Milli Takımı, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Organizasyonda, 2 dünya ve 2 Türkiye rekoru kırıldı. Kupa mücadelesine katılan ülkelerin sporcuları, yaptıkları derecelerle sporcular kendi ülkelerine ait 26 ulusal rekora imza attı.

Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcuların madalyaları, Kaş'ta TSSF tarafından 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ödül töreninde takdim edilecek.

"Son derece başarılı sonuçların elde ettik"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, gazetecilere, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliği ve Kaş Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirdikleri Dünya Kupası'nı, 19 ülkeden 54 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaş'ın uluslararası dalış merkezi olduğunu gösteren bu yarışmada 2 dünya rekoru, 2 Türkiye rekoru ve toplamda 26 ulusal rekor kırıldığını aktaran Özen, "Rekorlar kupası dememiz yanlış olmaz. Son derece başarılı sonuçların elde edildiği, bizi gururlandıran, ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz uluslararası bu yarışmada madalya kazanan tüm sporcuları kutluyorum. Özellikle Dünya Kupası'nda ülkemizi 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile temsil eden milli takım sporcularımızı, antrenörlerimizi alkışlıyorum." diye konuştu.

AA / Talip Demirci - Spor Haberleri
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Tunç Soyer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Ezgi Mola Gülben Ergen
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:22:47. #1.12#