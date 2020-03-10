SPOR Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı
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SPOR Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı

Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdıANNESİNİN sürekli evde oturmasını istemediği için başladığı spor hayatında, tekerlekli sandalye atletizminde Paralimpik Oyunları'na üst üste 2 defa katılan ilk Türk kadın sporcu Hamide Doğangün (27), "10 Türkiye şampiyonluğum var.

10.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:09
SPOR Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı

Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı

ANNESİNİN sürekli evde oturmasını istemediği için başladığı spor hayatında, tekerlekli sandalye atletizminde Paralimpik Oyunları'na üst üste 2 defa katılan ilk Türk kadın sporcu Hamide Doğangün (27), "10 Türkiye şampiyonluğum var. Bir dünya ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü elde ettim. 5 defa üst üste Avrupa şampiyonu oldum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Tokyo'da bayrağımı dalgalandırıp, başarımı madalyayla taçlandıracağım" dedi.

İstanbul'da oturan Hamide Doğangün, 2002 yılında 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci oldu. Hastanede 2 yıl süren tedavi sonrası tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Hamide Doğangün, taburcu olduğunda ilk gittiği yer okulu oldu. Kendine eşlik eden anne, baba ve doktorlarıyla okula gittiğinde arkadaşlarının onu ilk defa tekerlekli sandalye görmesinden dolayı yaşadığı üzüntü hayatında dönüm noktası olan Hamide, sporla hayata tutundu. Annesi Dilber Kurt'un sürekli evde kalmasını istemediği, sosyal hayatta da başarılı olmasını istediği Hamide, ilk olarak basketbola başladı. Spor yapıp, tekerlekli sandalyesinin hayatına engel olmayacağını benimseyen ve bu durumdan olumsuz etkilenmeyen Hamide, 2 yıl basketbol oynadıktan sonra annesinin ısrarıyla atletizm branşına başladı.

İLK ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA

Doktorları ve ailesinin desteğiyle sürmeyi öğrendiği tekerlekli sandalyeyle kısa sürede atletizmde başarılı olan Hamide, 2008 yılında ilk katıldığı Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı. Annesinin izlediği şampiyonada madalya kazanıp, milli takıma seçildiği için kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Hamide, "Kaza nedeniyle okuluma ara vermiştim. Doktorlarım beni okuluma götürmüştü. O an çok duygulanmıştım. Arkadaşlarım beni sağlam biliyordu ve ben tekerlekli sandalye ile dönmüştüm. Tekerlekli sandalyeyi kullanmakta zorlandım. Annem yardımcı oldu. İki yıl kadar basketbol oynadım. Annem benim sürekli evde oturmamı istemiyordu. Bir şeylerle uğraşmamı istedi. Onun çabasıyla atletizm branşına başladım. 2007 yılında ilk Türkiye şampiyonasına katıldım. Şampiyon oldum, milli takıma seçildim. Çok heyecanlıydım. Annem beni izliyordu ve çok duygulanmıştı. Atletizme başlama sebebim annemdi. Annemin desteğiyle buralara geldim" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE PARALİMPİK ATLETİZM BİLİNMİYOR'

Engelli bir birey olarak yaptığı spordaki başarılarıyla hayatının değiştiğini vurgulayan Hamide, Türkiye'de paralimpik atletizmin fazla bilinmemesinden yakınarak, "2009 yılında Akdeniz Oyunları ilk yurt dışı turnuvam olmuştu. Dördüncülük elde ettim. Yurt dışında paralimpik atletizm çok biliniyor ama Türkiye'de bilinmediğini düşünüyorum. Şu an bile tekerlekli sandalyemin nasıl gittiğini soruyorlar. 'Motor mu var, nasıl yön veriyorsun?' diye soruyorlar. Kendi gücümle olduğunu anlatıyorum" dedi.

'TOKYA'DA BAYRAĞIMI DALGALANDIRACAĞIM'

Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlıklarını antrenörü Ömer Cantay yönetiminde kamp yaptığı Antalya'da sürdüren Hamide, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"10 Türkiye şampiyonluğum var. Bir dünya ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü elde ettim. 5 defa üst üste Avrupa şampiyonu oldum. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan ilk kadın Türk sporcuyum. Finalde koştum ve 4'üncü oldum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Tokyo'da bayrağımı dalgalandırıp, başarımı madalyayla taçlandıracağım."

SPOR Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı

Kaynak: DHA

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SPOR Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı

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