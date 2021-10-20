Ankaraspor'da Taner Taşkın dönemi sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankaraspor'da Taner Taşkın dönemi sona erdi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Ankaraspor'da Taner Taşkın dönemi sona erdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Taner Taşkın ve ekibine teşekkürlerimizi iletir, bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankaraspor, 8. hafta sonunda 14 puanla 6. sırada yer alıyor.

Ligin 8. haftasında Turgutluspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamlayan başken ekibi, 10 kişi kaldığı maçta rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Rıdvan Dilmen'in çağrısına TFF yanıt verdi! Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak

Rıdvan Dilmen'in çağrısına TFF yanıt verdi! Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak

 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti

 Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı

Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title