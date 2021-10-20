Ankara Keçiörengücü, yeni teknik direktörüyle ilk çalışmasını yaptı
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, yeni teknik direktörü Taner Taşkın'la ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, yeni teknik direktörü Taner Taşkın'la ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, başkent ekibinin teknik direktör Taşkın yönetiminde 23 Ekim Cumartesi günü İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri