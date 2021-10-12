Ankara Keçiörengücü'nde Kocaelispor maçı hazırlıkları
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ligin 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ligin 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör İlker Püren yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, saha içinde kurulu istasyon çalışmalarının ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri