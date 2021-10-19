Ankara Keçiörengücü'nde İstanbulspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 23 Ekim'de sahasında İstanbulspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Püren'le yollar ayrıldıktan sonra altyapı antrenörlerinin gözetiminde çalışan sporcuların antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.