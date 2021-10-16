Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 9. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 9. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri