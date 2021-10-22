ANKARA (AA) - Ankara'da yarın 3 spor federasyonunun genel kurulu düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu 5. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Türkiye Triatlon Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonu genel kurulu, Başkent Öğretmenevi'nde saat 10.00'da başlayacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 24 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu başkanlığı için genel kurulda başkan adayları Prof. Dr. Murat Atalı, Can Aydın ve Erdal Yılmaz yarışacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu da çoğunluk sağlanması halinde yarın saat 10.00'da Holiday Inn Otel'de başlayacak. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 24 Ekim Pazar günü yapılacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, genel kurulda tekrar aday olurken, Yalçınkaya ile Mete Gürcan ve Melih Işıkçı da başkan olabilmek için yarışacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu da yarın Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurul 24 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, olağan seçimli genel kurula tek aday olarak girecek.