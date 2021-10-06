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Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Anagold 24Erzincanspor: 1-0

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Mehmet Kuru (xx), Hakan Erkan (xx)UŞAKSPOR: Umut (xxx) - Kerem (xx), Emre Can (xxx), Sertan (xxx), İbrahim (xx), Berkay Samancı (xxx) (Dk. 90+1 Mete), Erol Erdal (x) (Dk. 67 Resul xx), Yasin (xx), Ömer (xxx), Erkan (x) (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Mehmet Kuru (xx), Hakan Erkan (xx)

UŞAKSPOR: Umut (xxx) - Kerem (xx), Emre Can (xxx), Sertan (xxx), İbrahim (xx), Berkay Samancı (xxx) (Dk. 90+1 Mete), Erol Erdal (x) (Dk. 67 Resul xx), Yasin (xx), Ömer (xxx), Erkan (x) (Dk. 46 Onurcan xxxx), Tayyib (xx) (Dk. 90 Celal Emir)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat Can (x) - Yunus Emre (xx), Uğurcan (x) (Dk. 86 Atalay), İbrahim Can (x) (Dk. 77 Oktay xx), Mümin Talip (xx), Rıdvan (xx), Ozan (xx) (Dk. 86 Birhan), Sefa (xx), Muhammed (x) (Dk. 80 Emirhan x), Mustafa İnan (xx), İlyas (xx)

GOL: Dk. 70 Onurcan ( Uşakspor )

SARI KARTLAR: Yunus Emre (24Erzincanspor), Yasin, Umut, İbrahim (Uşakspor)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Sefa (24Erzincanspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor, üst üste 2 yenilginin ardından evinde Anagold 24Erzincanspor'u mağlup etmeyi başardı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin golünü 70'inci dakikada Onurcan atarken, konuk ekipten Sefa, 83'üncü dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Teknik direktör Serkan Afacan'ın 5-1'lik Karatay Termal 1922 Konyaspor mağlubiyetinin ardından istifa ettiği Uşakspor'u maça Antrenör Veli Özdemir çıkardı. Uşak, bu skorla 5 maçta 6 puana ulaştı.


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Haber: Anagold 24Erzincanspor: 1-0 - Haberler Spor
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