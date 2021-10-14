Anadolu Efes yarın AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Mediolanum Forum'daki mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Lige kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu, Real Madrid'e deplasmanda 82-69, evinde de CSKA Moskova'ya ise 100-96 mağlup oldu. Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde de LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.

Lacivert-beyazlı ekibin yarınki rakibi AX Armani Exchange Milan ise sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçını kazanmayı başardı.