Anadolu Efes, Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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Anadolu Efes, Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Anadolu Efes, Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes, Amerikalı guard-forvet Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes, Amerikalı guard-forvet Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonuna 4 maçta 4 mağlubiyet ile başlayan son şampiyon Anadolu Efes, kadrosuna takviye yaptı. İstanbul ekibi, geçen sezon EuroLeague'de Maccabi Playtika Tel Aviv forması giyen ve 34 karşılaşmada maç başına 9,8 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalamaları ile mücadele eden Amerikalı oyuncu Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


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Haber: Anadolu Efes, Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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