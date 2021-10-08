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Anadolu Efes-CSKA Moskova maçından notlar

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Anadolu Efes-CSKA Moskova maçından notlar

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle yaptığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle yaptığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarının önüne çıktı.

Karşılaşmanın satışa sunulan 7 bin 500 biletini günler öncesinde tüketen basketbolseverler, Kovid-19 salgını sebebiyle salonun izin verilen yüzde 50'lik bölümünü doldurdu.

Müsabaka öncesinde düzenlenen törende Anadolu Efes'in tarihindeki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğu için hazırlanan bayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nun tavanına asıldı.

Ergin Ataman, ödülünü Jordi Bertomeu'dan aldı

Avrupa Ligi'nde geçen sezon "yılın koçu" seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ödülünü aldı.

Tecrübeli başantrenöre ödülünü, Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu verdi.

Anadolu Efesli taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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