Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Rusya temsilcisi UNICS Kazan takımını konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak.
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Rusya temsilcisi Unıcs Kazan takımını konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 731 maçta 415 galibiyet ve 316 yenilgi aldı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 483 karşılaşmada 258 galibiyet elde ederken, 225 maçı yenilgiyle tamamladı.
Lacivert-beyazlı ekip, yarınki rakibi UNICS Kazan ile Avrupa kupalarında beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip Avrupa Ligi'nde 4 kez karşılaşırken, üç maç Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı. Lacivert-beyazlı takım, rakibi karşısında bir maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.