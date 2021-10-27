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Anadolu Efes: 95-69

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Anadolu Efes: 95-69

Turkish Airlines Euroleague'in 6'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos OPAP'a 95-69 mağlup olarak 5'inci mağlubiyetini aldı.

Turkish Airlines Euroleague'in 6'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos OPAP'a 95-69 mağlup olarak 5'inci mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 52-35 geride kapatan Anadolu Efes'te Beaubois 16, Bryant ise 15 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise Daryl Macon 34 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes, Euroleague'deki 7'nci maçında cuma günü Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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