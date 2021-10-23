An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 1-2

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HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Mahmut Gülle (xx), Necmi Demir (xx)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bodrumspor evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek taraftarını üzdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 66'ncı dakikasında İbrahim Alan konuk takımı öne geçiren golü kaydetti. Ev sahibi Bodrumspor 73'üncü dakikada Berk'le tabelayı eşitledi: 1-1. Müsabakanın 80'inci dakikasında yine sahneye çıkan İbrahim Alan, Bayburt temsilcisine 3 puanı getiren golü attı.

Hafta içinde teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayıran Bodrumspor bu sonucun ardından 16 puanda kaldı, Bayburt Özel İdarespor ise 17 puana yükseldi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri