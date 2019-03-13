Spor Amir Hadziahmetovic Şanssız bir dönemden geçiyoruz

Tolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyasporlu Amir Hadziahmetovic, şanssız bir dönemden geçtiklerini ve buna Çaykur Rizespor maçını kazanarak son vereceklerine inandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amir Hadziahmetovic, şanssız bir dönemden geçtiklerini söyledi. Hadziahmetovic, Son haftalarda galibiyet alamıyoruz. Şanssızlık yaşıyoruz. Aslına bakarsanız iyi oynuyoruz. Bunu etkileyen faktörlerden bir tanesinin hakemler olduğunu düşünüyorum. Çünkü her iki tarafa da yüzde 50 yüzde 50 eşitlikte kararlar vermiyorlar. Bunu Beşiktaş maçında gördük. Maçın özellikle ikinci yarısında baskımızı kurup beraberliği yakaladık. Ama son dakikalarda gerçekleşen bir pozisyonda iki takım arkadaşımı yüzde 100 gol atacak durumda gördüm ve o yüzden kendilerine pas vermek istedim. Ama orada bana yapılan müdahale fauldü. VAR'a gidilip pozisyonun incelenmesi gerekiyordu. Bu yüzden bana ve takımıma çok adil bir şekilde davranıldığına inanmıyorum dedi.

POZİSYONUN İNCELENMESİ GEREKİYORDU

Beşiktaş maçında kendisine yapılan hareketin VAR'da incelenmesi gerektiğini belirten Amir Hadziahmetovic, Bu tür pozisyonlarda VAR'a güvenmemiz gerekiyor. Ben de kendi adıma VAR'a güveniyorum. Tabii ki de yere düşebilirdim. Ama o anda ceza sahası içerisinde yüzde 100 gol atacak iki arkadaşım vardı. Yine de gol atamayacak dahi olsalar bana yapılan hareketi görmek için VAR'ı koyuyorlar. Pozisyonun kesinlikle incelenmesi gerekiyordu diye konuştu.

BU MAÇTA PUAN KAYIPLARINA SON VERMEK İSTİYORUZ

Çaykur Rizespor karşısında puan kayıplarına son vermek istediklerini de ifade eden Amir Hadziahmetovic, Son haftalarda şanssızlıklar yaşadık. Puan kayıplarımız oldu. Bu maçta buna son vermek istiyoruz. Rakibimiz Ocak ayından bu yana oynadığı maçlarda iyi bir ivme yakaladı ve puanlar topladılar. Ama biz güçlü bir ekibiz. Bu maçı her zaman olduğu gibi ciddiye alıyoruz ve kazanarak şanssızlığımızı atlatmak istiyoruz dedi.

Kaynak: DHA