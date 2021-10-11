American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları 18 Ekim'de başlayacak

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl rotasıyla orman yangınından etkilenen alanlara dikkati çekecek American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 18-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Organizasyonun isim sponsoru olan hastanenin tarihi sergi alanındaki toplantıda, The Bodrum Cup ve yarışın etapları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, bölgede yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında 15 günde bir toplantı yapıldığını belirten Bayar, "Sönen akciğerimizi tekrar canlandıracağız. Yanan bölgemizde temizlenmesi gereken kısımlar temizlendi. Bugün de oraların nasıl ağaçlandırılacağı, ne şekilde bir yol çizileceği konuşulacak." ifadelerini kullandı.

Bayar, The Bodrum Cup'ın turizmin yaygınlaşmasına katkı sağladığını ve bu organizasyonla Bodrum teknelerinin, guletlerinin kalitesinin dünyaya bir kez daha hatırlatıldığını dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum'un çok büyük kültürel birikimi olduğunu, The Bodrum Cup'ın 33 yıldır büyük bir festival olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Aras, Bodrum'un 2022 Optimist Dünya Şampiyonası ve 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na ev sahipliğini yapacağını, bunun için hep birlikte altyapıyı hazırlayacaklarını belirtti.

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını aktaran Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit de "Yelken sporuna tutkusu olan sporcuları desteklemek ve ülkemizin sportif başarısının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunabiliyor olmak gurur verici." diye konuştu.

The Bodrum Cup'a iz bırakmış merhum denizci anılacak

18 Ekim'de başlangıç kampanası çalma töreni gerçekleştirilecek organizasyonda, Bodrum guletlerinin tasarımı ve yapımı denince akla gelen, mart ayında 85 yaşında vefat eden emektar usta Erol Ağan da anılacak.

Katılanların 19 Ekim'de Bodrum-Bodrum etabıyla mücadeleye başlayacağı yarışlar, Bodrum-Çökertme, Çökertme-Çökertme, Çökertme-Kissebükü ve 23 Ekim'de Kissebükü-Bodrum etabıyla tamamlanacak.