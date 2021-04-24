SPOR Amed Sportif Faaliyetler - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor: 1-3
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu A Grubu'nda İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-1 mağlup etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu A Grubu'nda İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-1 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı