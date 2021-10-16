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Amatörlere malzeme yardımı yapılacak

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Amatörlere malzeme yardımı yapılacak

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, kulüplere malzeme yardımı yapılacağını ifade ederek, "Kulüplerimizin kapanıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, kulüplere malzeme yardımı yapılacağını ifade ederek, "Kulüplerimizin kapanıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, önümüzdeki günlerde kulüplere malzeme yardımı yapılacağını ifade etti. İki kısımda yardım yapılacağını dile getiren Mutlu Önal, ikinci kısım yardımların ise Kasım ayı sonunda olacağını söyledi.

Mutlu Önal, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Memduh başkanım sağolsun. 300 Bin liralık yardım yapılıyor. İkinci yardım da Kasım ayında yapılacak. Eskiden ayakkabı ve top dağıtılıyordu. Malzemelerin tam manası ile kullanılıyor olması için değişiklik yapılmasını istedik. İlk kısımda 15 tane idman topu, 3 tane maç topu, 25 tane ayrım yeleği, 25 adet tekmelik, 25 adet de idman tişörtü verilecek. Bunu çoğaltalım istedik. Neticede kulüpler sıkıntıda. Özellikle gençlik kulüpleri, üç beş kişinin sırtında dönüyor. İdareci veya antrenör sürekli cebinden harcıyor. İkinci kısımda da eşofman takımı, bere, yağmurluk ve eldiven verilecek. Bunun için de onay çıktı. İlk bölümün dağıtımı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. İkinci bölüm malzemeler ise Kasım ayının sonuna doğru olacak" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

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Haber: Amatörlere malzeme yardımı yapılacak - Haberler Spor
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