Amatör spor haftası etkinlikleri başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, açılış programı ile start aldı.

ISPARTA (İHA) - 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, açılış programı ile start aldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen programda gün boyu spor branş tanıtımı ve gösteriler yapıldı. Vatandaşlar da bu etkinliklere eşlik etti.

Resmi açılış 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında Amatör spor resmi açılışı 81 ilde bugün 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterileri ile başlayan açılış töreninde başarılı sporculara ödülleri verildi. Etkinlikte Dart, Geleneksel Türk Okçuluğu, Penaltı Atma Yarışması, Masa Tenisi, Sokak Basketbolu Turnuvası ve Mini Tenis Yarışması gibi spor dallarını vatandaş deneme fırsatı buluyor.

Tüm Isparta halkı davetli

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, amatör spor Haftasının sporu farkındalığını ortaya koyacağını ve sporu teşvik edici özelliği olduğunu belirterek, etkinlik ve kutlamalara tüm Isparta halkı davet etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri tertip komitelerince hazırlanan programlar doğrultusunda farklı branşlarda müsabakalarda düzenleniyor. - ISPARTA

Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

Amatör spor haftası etkinlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Seren Serengil Necmettin Erbakan
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatma Şahin Yemek Tarifleri Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amatör spor haftası etkinlikleri başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:50:33. #1.13#