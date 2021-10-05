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Amatör Spor Haftası Coşkulu törenle başladı

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Amatör Spor Haftası Coşkulu törenle başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Amatör Spor...

KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri bu yıl 04-10 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Toplumumuz da düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının sağlanmasının önemine değinilecek Amatör Spor Haftası etkinlikleri boyunca düzenlenecek olan faaliyetlerle, spora başlayan çocuklarımızın müsabaka tecrübesi kazanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Amatör Spor Haftası yapılan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Sümer Amatör Evin'de yapılan coşkulu törenle başladı. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Şube Müdürleri, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun gelişmesi ve tesisleşme yönünde hayata geçirdiği projeler sayesinde spor alanlarının artırılarak spor sevgisinin aşılanması yönünde büyük bir aşama kaydediyor. Genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Bizler de bu yolda Kayserimiz de sporda birlik, beraberlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliliğin sağlanması adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Hem 3'den 93'e halk sağlığının korunması, hem de yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetiştirilmesi en büyük hedefimiz ve önceliğimizdir. Çocuklarımıza ve gençlerimize küçük yaştan itibaren sporu sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların akabinde tören sporcuların güreş, taekwondo, karate, eskrim, okçuluk branşlarında gösterilerle devam etti. Gösteriler sonrasında ise protokol üyeleri ve sporcular halat çekme müsabakasında yarıştılar. - KAYSERİ

Amatör Spor Haftası Coşkulu törenle başladı

Amatör Spor Haftası Coşkulu törenle başladı

Amatör Spor Haftası Coşkulu törenle başladı

Amatör Spor Haftası Coşkulu törenle başladı

Amatör Spor Haftası Coşkulu törenle başladı

Amatör Spor Haftası Coşkulu törenle başladı

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Haber: Amatör Spor Haftası Coşkulu törenle başladı - Haberler Spor
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