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Amatör kümede sezonun ilk golü Abdulkadir'den

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Amatör kümede sezonun ilk golü Abdulkadir'den

Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golünü Kocasinan Şimşekspor'dan Abdulkadir Söyler attı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golünü Kocasinan Şimşekspor'dan Abdulkadir Söyler attı.

Kayseri Süper Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonu Buğdaylıspor - Kocasinan Şimşekspor maçı ile başladı. Sümer Stadı'nda oynanan bu müsabakayı 3 golle Kocasinan Şimşekspor olurken, sezonun ilk galibiyetini alıp 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Sezonun ilk golünü atan futbolcu da Abdulkadir Söyler oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 60, 80 ve 86.dakikalarında Buğdaylıspor filelerini havalandıran Abdulkadir, sezonun ilk hattrick yapan futbolcusu ünvanını da elde etti. - KAYSERİ

Amatör kümede sezonun ilk golü Abdulkadir'den

Amatör kümede sezonun ilk golü Abdulkadir'den

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