Altyapıdan 3 genç milli takım seçmelerinde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altyapıdan 3 genç milli takım seçmelerinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altyapıdan 3 genç milli takım seçmelerinde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği U15 Milli Takım seçmelerine Altaş Denizlispor'dan 3 yıldız adayı katıldı.

DENİZLİ (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği U15 Milli Takım seçmelerine Altaş Denizlispor'dan 3 yıldız adayı katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği U15 Milli Takım seçmeleri Buca Kaynaklar Tesisleri'nde düzenlendi. Toplam 44 oyuncunun katıldığı seçmelerde Altaş Denizlispor'u Boran Yılmaz, Selahattin Torbacı ve Hüseyin Haktan Uğurlu temsil etti.

Üç genç futbolcunun Denizli'yi ve Denizlispor'u başarıyla temsil ettiğini belirten Altyapıdan Sorumlu Yönetici Recep Dayı, "Türk futbolunda önemli yeri bulunan kulübümüz U-15 Milli takım seçmelerinde 3 genç futbolcumuz tarafından temsil edildi. Buca Kaynaklar Tesisleri'ndeki seçmelerde Boran Yılmaz, Selahattin Torbacı ve Hüseyin Haktan Uğurlu armamızı başarıyla temsil etmişlerdir. İleriki dönemlerde bunları daha fazla sıklıkla göreceğimizden hiç kuşkumuz yok. Denizli'mize, kulübümüze ve camiamıza bu onuru yaşatan gençlerimize, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte altyapımıza tesisleşme ve eğitim anlamında gereken desteği ve önemi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - DENİZLİ

Altyapıdan 3 genç milli takım seçmelerinde

Altyapıdan 3 genç milli takım seçmelerinde

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

 A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu'ndan Uğurcan Çakır'a füze! Başarılı kaleci kıpırdayamadı

A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu'ndan Uğurcan Çakır'a füze! Başarılı kaleci kıpırdayamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Engin Altay Mustafa Şentop Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Pınar Deniz
Spor Ali Koç Kim Min-jae Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mustafa Varank Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altyapıdan 3 genç milli takım seçmelerinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:23:02. #1.12#