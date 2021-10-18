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Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel ve İpek Öz kariyerlerinin en yüksek sıralamasına ulaştı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel ve İpek Öz kariyerlerinin en yüksek sıralamasına ulaştı

Milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel ve İpek Öz kariyerlerinin en yüksek sıralamasına ulaştı.

Milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel ve İpek Öz kariyerlerinin en yüksek sıralamasına ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ATP sıralamasında Altuğ Çelikbilek 4 sıra yükselerek 165, Cem İlkel 13 sıra yükselerek 166. sıraya yerleşti.

WTA sıralamasında ise İpek Öz 49 sıra yukarı çıkarak 294. sıraya yükseldi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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