Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası halı saha turnuvası düzenlendi.

İlkokullar arası halı saha turnuvasının başlangıç vuruşunu Kaymakam Mehmet Can İrdelp yaptı. Çocukların sporu sevmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çeken Kaymakam İrdelp, maçın karşılaşma vuruşunu gerçekleştirirken, çocuklarla eğlenceli diyaloglar yaşadı.

Turnuvanın ilk maçında Zafertepe İlköğretim Okulu 3. ve 4. sınıflar karşılaştı. - KÜTAHYA