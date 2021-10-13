Altınordulu Enis, Ümit Milli Takım'ı sırtlıyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç yıldız adaylarından 19 yaşındaki forvet Enis Destan, Ümit Milli Takım'da attığı gollerle ay yıldızlı ekibe son 2 maçta 4 puan kazandırdı.
ALTINORDU, ORDU (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç yıldız adaylarından 19 yaşındaki forvet Enis Destan, Ümit Milli Takım'da attığı gollerle ay yıldızlı ekibe son 2 maçta 4 puan kazandırdı.
2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu'nda mücadele eden Türkiye dün deplasmanda Kazakistan'ı Altınordulu Enis'in 27'nci dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.Genç santrfor geçen ay Bursa'da İskoçya ile oynanan maçta 75'inci dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 1-1'e getirmiş ve ay yıldızlılar ilk puanını kazanmıştı. Üç maçta 4 puana ulaşan Türkiye, 5 takımlı grupta 3'üncü sıraya yükseldi. Ligde son olarak 1-0'lık Menemenspor galibiyetinde bu sezonki ilk golünü atan Enis, Erzurum deplasmanında yine takımının en önemli kozu olacak.
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