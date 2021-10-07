Altınordu zorlu seride

ALTINORDU, ORDU (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Menemenspor'u 1-0 yenerek 10 puanla milli maç arasına moralli giren Altınordu, önümüzdeki haftalarda zorlu sınavlara çıkacak. Kırmızı-lacivertliler ilk etapta üst üste Play-Off hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) ve lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Bir sonraki hafta düşme hattındaki Adanaspor'a konuk olacak İzmir ekibi, ardından yine iddialı ekipler arasında yer alan Eyüpspor, Manisa FK (D) ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Milli araya galibiyetle girmenin kendileri için büyük avantaj olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Zor bir ligde mücadele ediyoruz. Takım oyununu oturtma aşamasında skor almaya ihtiyacımız vardı. Futbolumuzu skora yansıttık. Kendi sahamızda başarılıyız. Bunu deplasmana da taşımak zorundayız. Milli aradan sonra zorlu fikstür başlıyor. Rakipler güçlü, biz de güçlü hale gelmeye başladık. Bu arayı çok iyi değerlendirip, lige yeniden iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu.