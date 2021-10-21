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Altınordu'ya dişli rakip

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu'ya dişli rakip

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak Altınordu en zor sınavlarından birini verecek.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak Altınordu en zor sınavlarından birini verecek. Ligde attığı 17 golle en skorer iki takımdan biri olan Ümraniye ekibi, oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 3 gol görerek en iyi savunma performansına sahip takım olarak dikkat çekiyor.

Takipçisi Ankaragücü ile birlikte ligdeki namağlup iki takımdan biri olan Ümraniyespor'a ilk yenilgisini tattırmayı hedefleyen Altınordu ise iç sahadaki performansına güveniyor. Deplasmanda çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybedip, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi evinde ise çıktığı 4 maçın son 3'ünü kazanarak 9 puan topladı. Kırmızı-lacivertliler, İzmir'de Bursaspor, Altaş Denizlispor ve Menemenspor'u dize getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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