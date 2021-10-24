Altınordu-Ümraniyespor maçının ardından

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıda topa sahip olarak hücum etsek de sonuçlandıramadık." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, planladıkları oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamadıklarını, kaptırdıkları toplarla rakibin en güçlü olduğu ön alan baskısı ve duran toplarına izin verdiklerini söyledi.

Birçok oyuncunun ilk yarıda yeterli savunma direnci gösteremediğini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"1-0 geriye düştükten sonra rakibin motivasyonu arttı. Uzatmalarda ikinci golü yiyince dönüş kolay olmuyor. İkinci yarıda topa sahip olarak hücum etsek de sonuçlandıramadık. Skoru 2-1'e getirebilseydik maça ortak olabilirdik. Savunma anlamında daha dirençli ve agresif olmamız gerekiyor. Bu anlamda üzgünüz. Ligin 10. haftası geride kaldı, 10 puan alabildik. Bu puanın üzerine çıkmamız gerekiyor. Bir an önce buradan sıyrılmamız gerekiyor ki önümüzdeki haftalarda daha başarılı olalım."

"Lider olarak devam ediyoruz"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, müsabakanın ilk 30 dakikalık bölümünde iki takımın da birbirini oynatmamak için mücadele ettiğini söyledi.

İlk yarıda Onur Ayık'la 2 gol bulduklarını belirten Uçar, "Önde baskılarımıza devam ettik. İkinci yarıda çok ciddi pozisyonlara girdiğimiz de oldu ancak çok becerikli değildik. Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.