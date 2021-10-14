Altınordu'nun asist kralı Recep

ALTINORDU, ORDU (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Recep Aydın, ilk 8 haftada attığı 1 golün yanı sıra yaptığı 3 asistle takımına katkı sağlayarak alkış topladı. Kırmızı-lacivertli ekibin en çok asist yapan oyuncu olan Recep; Bursaspor ve Gençlerbirliği (D) maçlarında Ali Dere'ye 1'er gol attırırken, Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında Ahmet Dereli'nin golünü hazırladı.

Oynanan 8 maçın tümünde ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 720 dakika oyunda kalarak teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezlerinden biri oldu. İzmir'de 2-1 galibiyetle sonuçlanan Denizlispor maçında takımının ilk golünü kaydeden Recep, skora katkı sağladı 4 müsabakada İzmir temsilcisinin 6 puan kazanmasında pay sahibi oldu.