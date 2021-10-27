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Altınordu kupada moral arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu kupada moral arıyor

TFF 1'inci Lig'de 10 maçta aldığı 6 mağlubiyetle düşme potasına yaklaşan Altınordu yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde sahneye çıkacak.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de 10 maçta aldığı 6 mağlubiyetle düşme potasına yaklaşan Altınordu yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde sahneye çıkacak. İzmir temsilcisi evinde 3'üncü Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Eren Özyemişçioğlu düdük çalacak. Kırmızı-lacivertliler kupada tur atlayarak ligde deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı öncesi moral bulmak istiyor. Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ligde fazla forma şansı bulamayan isimleri sahaya süreceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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