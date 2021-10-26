Altınordu kritik virajlarda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu kritik virajlarda

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu kritik virajlarda

TFF 1'inci Lig'de oynadığı son 2 maçı kaybederek düşme potasının kıyısına yaklaşan Altınordu üst üste zorluk derecesi yüksek müsabakalara çıkacak.

Haberi Kaydet

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de oynadığı son 2 maçı kaybederek düşme potasının kıyısına yaklaşan Altınordu üst üste zorluk derecesi yüksek müsabakalara çıkacak. Oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 10 puan toplayan 15'inci sıradaki İzmir ekibi, pazartesi günü 1 puan ve 1 basamak gerisinde yer alan düşme hattındaki Adanaspor'a konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler bir sonraki hafta ise zirve mücadelesi veren 20 puanlı 3'üncü sıradaki Eyüpspor'u ağırlayacak.

Bu 2 karşılaşmanın ardından lige verilecek milli maç arasına moralli girmeyi hedefleyen Altınordu, daha sonra yine hem kümede kalma hem de zirve yarışında yer alma savaşı veren iki takımla kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi, 13'üncü haftada lige tutunma mücadelesindeki Manisa FK deplasmanında terledikten sonra evinde zirve ortağı Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertliler birbirinden zorlu bu 4 müsabakadan alacağı puanlarla ligde izleyeceği yol haritasını ortaya koyacak.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
Ordu'daki konfeti skandalında gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada

Ordu'daki konfeti skandalında gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title