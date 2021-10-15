Altınordu ilk peşinde
TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atmayı hedefliyor.
TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Bu sezon deplasmanda çıktığı maçlarda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, İstanbulspor'a 3-0, Gençlerbirliği'ne 3-2, Royal Hastanesi Bandırmaspor'a ise 2-1 mağlup oldu. Dış sahada oynadığı 4 maçta 4 gol atıp, kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, gurbetten sadece 1 puan çıkarıp, 11 puan bıraktı. Şeref'in iyileştiği Altınordu'da sarı kart cezalısı Rıdvan forma giyemeyecek.- İzmir
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri