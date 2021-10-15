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Altınordu ilk peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu ilk peşinde

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Bu sezon deplasmanda çıktığı maçlarda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, İstanbulspor'a 3-0, Gençlerbirliği'ne 3-2, Royal Hastanesi Bandırmaspor'a ise 2-1 mağlup oldu. Dış sahada oynadığı 4 maçta 4 gol atıp, kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, gurbetten sadece 1 puan çıkarıp, 11 puan bıraktı. Şeref'in iyileştiği Altınordu'da sarı kart cezalısı Rıdvan forma giyemeyecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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