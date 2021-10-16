Altınordu, Erzurumspor'a konuk oluyor

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Turgut Doman düdük çalacak. Ligde milli ara öncesi son olarak derbide konuk ettiği Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, Erzurumspor karşısında kazanarak ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Kırmızı-lacivertliler aynı zamanda ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı sağ bek Rıdvan forma giyemeyecek. İyileşen sağ kanat Şeref'in kadroda yer alması bekleniyor. Ligin güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Milli maç arasında iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Lige galibiyetle devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Altınordu ligde 10 puanla 10'uncu sırada, Erzurum ekibi ise 15 puanla 5'inci basamakta yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri