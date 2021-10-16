Altınordu, Erzurumspor'a konuk oluyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu, Erzurumspor'a konuk oluyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu, Erzurumspor'a konuk oluyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Turgut Doman düdük çalacak. Ligde milli ara öncesi son olarak derbide konuk ettiği Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, Erzurumspor karşısında kazanarak ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Kırmızı-lacivertliler aynı zamanda ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı sağ bek Rıdvan forma giyemeyecek. İyileşen sağ kanat Şeref'in kadroda yer alması bekleniyor. Ligin güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Milli maç arasında iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Lige galibiyetle devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Altınordu ligde 10 puanla 10'uncu sırada, Erzurum ekibi ise 15 puanla 5'inci basamakta yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF'ye 'Maçın yeri değişsin' çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin

TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin

 Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necip Fazıl Kısakürek
Magazin Tamer Karadağlı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Tamer Karadağlı Abdullah Avcı
Tüm Haberler Necip Fazıl Kısakürek Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tamer Karadağlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu, Erzurumspor'a konuk oluyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:16:37. #1.13#