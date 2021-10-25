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Altınordu düzlüğe çıkamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu düzlüğe çıkamadı

Altınordu, TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor'a sahasında 2-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamadı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu, TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor'a sahasında 2-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamadı. 10 hafta sonunda 10 puan toplayan kırmızı-lacivertliler kalesinde gördüğü 22 golle de kötü bir istatistiğe imza attı.

TFF 1. Lig'e ilk 3 haftada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak kötü bir başlangıca imza atan Altınordu, ardından sahasında oynadığı 3 maçı kazansa da deplasmanda aldığı mağlubiyetlerle bir türlü istediği galibiyet serisini yakalayamadı. Şu ana kadar oynadığı 10 maçta 6 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, 10 puanda kalarak ligin alt sıralarından kurtulamadı. İzmir temsilcisi ayrıca, 10 maçın 9'unda kalesinde gol görerek savunma zafiyetine çözüm bulamadı. Altınordu, 10 maç sonunda kalesinde gördüğü 22 golle ligin en çok gol yiyen takımı durumunda bulunuyor. - İZMİR

Altınordu düzlüğe çıkamadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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