Altınordu, deplasmanda Adanaspor önünde

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybeden ve maç eksiğiyle düşme hattına gerileyen Altınordu, yarın deplasmanda kendisi gibi ateş hattında yer alan Adanaspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Ligde 10 puanı bulunan Altınordu, 9 puanlı rakibini yenerek ilk deplasman galibiyetini almayı ve tehlikeli bölgeden çıkmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren sol kanat Ali Dere forma giyemeyecek.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tepecikspor'u eleyerek tur atlamanın kendilerine moral olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Haftalar ilerliyor, kazanmamız gereken bir maç. Rakibin durumu da belli. Kupada tur atlamamız hepimize moral oldu. Kupa maçında genç oyuncularımızın son durumunu gördük. Tabi ki lig çok farklı. Adana deplasmanında kendi oyunumuzu oynayarak kazanarak dönmek istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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