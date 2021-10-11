Altınordu'da bir formaya iki aday - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu'da bir formaya iki aday

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu'da bir formaya iki aday

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanan Altınordu'da sarı kart cezalısı Rıdvan'ın yokluğunda formaya iki aday var. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağ bekte altyapıdan yetişen Rahmi ve Furkan arasında seçim yapacak.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanan Altınordu'da sarı kart cezalısı Rıdvan'ın yokluğunda formaya iki aday var. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağ bekte altyapıdan yetişen Rahmi ve Furkan arasında seçim yapacak. Tecrübeli teknik adam, iki genç oyuncunun hafta içinde antrenmanlarda sergileyeceği performansa göre kararını verecek.

İlk 2 haftada oynanan Ankara Keçiörengücü (D) ve Tuzlaspor maçlarında Rahmi'yi ilk 11'de oynatan Hüseyin Eroğlu, 3'üncü haftadaki İstanbulspor deplasmanının ilk yarısında Furkan'a, ikinci yarısında ise Rahmi'ye görev verdi. Daha sonra oynanan Bursaspor, Gençlerbirliği (D), Denizlispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) ve Menemenspor maçlarında ise takıma sonradan katılan Rıdvan görev yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Tamer Karadağlı
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu'da bir formaya iki aday - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:44:01. #1.12#