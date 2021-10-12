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Altınordu Başkanı Özkan: Golcü yetiştiremiyoruz

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Altınordu Başkanı Özkan: Golcü yetiştiremiyoruz

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun son yıllarda golcü yetiştiremediğini söyledi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun son yıllarda golcü yetiştiremediğini söyledi. 1'inci Lig'de üst üste iki kez gol krallığı yaşayan ve kariyeri boyunca 278 gol atan eski golcü Taner Demirbaş, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören forvet oyuncularına 3 gün boyunca özel şut antrenmanları yaptırıp tecrübelerini aktardı. Türkiye'nin son yıllarda iyi kaleciler yetiştirdiğine dikkat çeken Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Futbolun meyvesi gol. Eğer maçlarda gol olursa 3 puan alıyorsunuz, gol olmazsa 1 puan alıyorsunuz. Gol atmak ülkemizde de dünyada da çok zor. Son yıllarda iyi kaleciler yetiştiriyoruz maalesef golcü yetiştiremiyoruz" dedi.

Taner Demirbaş'ın bilgi ve tecrübelerini kendi sporcularına aktardığını anlatan Başkan Özkan, "Taner hoca futbol ünlüsü bir isim. Futbolun emekçisi olup aynı zamanda ünlü olunca bazı kişilerde boylar falan artıyor ama bunlar Taner hocada yok. Türk futbolu için golcüler yetiştireceksek bu işi iyi yapan antrenörlere ihtiyacımız var" diye konuştu."Unutulmamak, bir yerlerde hatırlanmak güzel" diyen Taner Demirbaş, "Altınordu'nun nasıl bir yer olduğunu herkes biliyor. Dışarıdan konuşuluyor ama içine girip buranın ruhunu ve kapasitesini daha rahat anlıyorsunuz. Buradaki muhteşem tesisleri bizzat yerinde görmek çok harika bir duygu. Eskiden futbol oynamış biri olarak gençlere bir şeyler vermek beni çok mutlu ediyor. Böyle örneklerin çoğalması lazım" yorumu yaptı.


Altınordu Başkanı Özkan: Golcü yetiştiremiyoruz

Altınordu Başkanı Özkan: Golcü yetiştiremiyoruz

Altınordu Başkanı Özkan: Golcü yetiştiremiyoruz

Altınordu Başkanı Özkan: Golcü yetiştiremiyoruz

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Haber: Altınordu Başkanı Özkan: Golcü yetiştiremiyoruz - Haberler Spor
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