Altınordu ayağa kalkacak

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yol kazası yaşadıklarını belirterek toparlanıp yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi. Zorlu deplasmanda ilk yarının uzatma dakikalarında 2-0'lık üstünlük sağladıktan sonra yememeleri gereken 2 gol yediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Kalecimiz Ali Emre burnu kırık bir şekilde, belindeki ağrıyla oyuna devam etti. Sakat olmasa ilk golü yemezdik. Devreye 2-2'lik skorla girince moral ve motivasyonumuz düştü. Bu sonucu direkt etkiledi" dedi.

"Bu mağlubiyetten ders çıkarmamız gerekiyor" mesajı veren deneyimli teknik adam, "Bireysel ve tecrübesizlik nedeniyle kaybettik. Karşımızda hatayı affetmeyecek oyuncular vardı ve bunu gerçekleştirdiler. Önemli olan tekrar ayağa kalkıp bu hafta sonu oynayacağımız Ümraniyespor maçına hazırlanmak" şeklinde konuştu.Rıdvan'ın cezasının sona erdiği kırmızı-lacivertli takımda pazar günü iç sahada lider Ümraniyespor'la oynanacak karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Ali Dere, Recep ve kaleci Ali Emre'nin durumları önümüzdeki günlerde netleşecek.