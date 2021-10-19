Altınordu ayağa kalkacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu ayağa kalkacak

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu ayağa kalkacak

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yol kazası yaşadıklarını belirterek toparlanıp yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yol kazası yaşadıklarını belirterek toparlanıp yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi. Zorlu deplasmanda ilk yarının uzatma dakikalarında 2-0'lık üstünlük sağladıktan sonra yememeleri gereken 2 gol yediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Kalecimiz Ali Emre burnu kırık bir şekilde, belindeki ağrıyla oyuna devam etti. Sakat olmasa ilk golü yemezdik. Devreye 2-2'lik skorla girince moral ve motivasyonumuz düştü. Bu sonucu direkt etkiledi" dedi.

"Bu mağlubiyetten ders çıkarmamız gerekiyor" mesajı veren deneyimli teknik adam, "Bireysel ve tecrübesizlik nedeniyle kaybettik. Karşımızda hatayı affetmeyecek oyuncular vardı ve bunu gerçekleştirdiler. Önemli olan tekrar ayağa kalkıp bu hafta sonu oynayacağımız Ümraniyespor maçına hazırlanmak" şeklinde konuştu.Rıdvan'ın cezasının sona erdiği kırmızı-lacivertli takımda pazar günü iç sahada lider Ümraniyespor'la oynanacak karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Ali Dere, Recep ve kaleci Ali Emre'nin durumları önümüzdeki günlerde netleşecek.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı

Türk futbolunda deprem! Kritik toplantıda 4 hakemin kalemi kırıldı

 Son Dakika: TFF, başta F.Bahçe olmak üzere hakemleri eleştiren kulüpleri uyardı: Dikkatli olun

Son Dakika: TFF, başta F.Bahçe olmak üzere hakemleri eleştiren kulüpleri uyardı: Dikkatli olun
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title