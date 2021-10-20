Altınordu, Alsancak Stadından kullanım hakkı istiyor

ALTINORDU, ORDU (AA) - Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircioğlu, 1962 yılında kulüp yönetimiyle dönemin Beden Terbiyesi İzmir Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokolde Alsancak Stadı kullanım haklarının yarı oranda kulübe tahsis edilmesinin kabul edildiğini savunarak protokolün uygulanması istediklerini bildirdi.

Bezircioğlu, bir otelde yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında ildeki tesis ihtiyacı gereği Altınordu Kulübüne ait arazinin belirli taahhütler karşılığında Beden Terbiyesi İzmir Bölge Müdürlüğüne devredildiğini, buna karşılık belli taahhütler içeren protokole imza atıldığını ifade etti.

1962 yılında imzalanan protokolün yıllardır kayıp olduğunu, 2006 yılında tarihi kulüp binasındaki temizlik sırasında tesadüfen bulunduğunu ve belgelerin Gençlik Spor İl Müdürlüğünden doğrulatıldığını belirten Bezircioğlu, şu bilgileri verdi:

"Protokole göre, kulübümüz 15 bin 500 metrekare olan halk sahası üzerindeki haklarını o dönem devletimiz lehine Beden Terbiyesi İzmir Bölge Müdürlüğüne feragat etmeyi kabul ve taahhüt etmiş. Bu araziye karşılık 1500 metrekare üzerinde Altınordu Kulübü kullansın diye 7 katlı bir kulüp binası 1965'li yıllarda yapılarak teslim edilmiş. Yani protokolün birinci maddesi devletimiz tarafından yerine getiriliyor. İkinci madde ise o dönem genişletilen Alsancak Stadı ile ilgili. Stadın ön cephesinde ihale gereği yapılacak olan binalarda idare bloku hariç olmak üzere Altınordu Kulübüne yarı oranda kullanım hakkı verilmesi ve tapuya kaydedilmesi taahhüt ediliyor. Yine müdürlük, saha ve spor tesisleri kullanımını da yarı oranda devretmeyi kabul ve taahhüt ediyor. Ancak aradan geçen uzun yıllara rağmen bu taahhüt, çeşitli nedenlerden yerine getirilememiştir. Bizim devlet büyüklerinden talebimiz altında Türkiye Cumhuriyet Beden Terbiyesi İzmir Bölge Müdürünün imzası olan o günkü İzmir Valisinin onayı olan bu protokolün gereğinin yapılmasıdır."

Bezircioğlu, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.