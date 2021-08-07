SPOR 'Altın kız Busenaz'ın annesi: İman ve Türk'ün gücüyle bu başarıyı aldılar
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SPOR 'Altın kız Busenaz'ın annesi: İman ve Türk'ün gücüyle bu başarıyı aldılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Altın kız Busenaz'ın annesi: İman ve Türk'ün gücüyle bu başarıyı aldılarVIDEO YOKTolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kilo boks branşında altın madalya kazanan Trabzonsporlu sporcu Busenaz Sürmeneli'nin ailesi, kızlarının başarısının...

'Altın kız Busenaz'ın annesi: İman ve Türk'ün gücüyle bu başarıyı aldılar

VIDEO YOK

Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kilo boks branşında altın madalya kazanan Trabzonsporlu sporcu Busenaz Sürmeneli'nin ailesi, kızlarının başarısının gururunu yaşıyor. Busenaz'ın annesi Songül Sürmeneli, "Çocukluğundan beri hep çalıştı ve hakkını aldı. İman ve Türk'ün gücü ile bu başarıyı aldılar. Bu gururu hem yaşayıp, hem de bize yaşattılar" dedi.

Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez çıktığı ringde rakiplerini eleyerek uzandığı finalde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan Trabzonsporlu sporcu Busenaz Sürmeneli'nin ailesi, kızlarının başarısının gururunu yaşıyor.

"VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRİP BAŞARDI"

Busenaz'ın annesi Songül Sürmeneli, kızına hep destek olduklarını ve onunla gurur duyduklarını belirterek, 'Kızımın bir çok çalışmasına şahit olduk. Öfkesine, sinirine şahit olduk. Bir hedefi vardı; hedefine ulaşabilmek için gece gündüz çalıştı. Öfkesi ve hırsı çoktu. Bunu anlamaya çalıştık. Her şeyden önce kendine söz verdi ve verdiği sözü de yerine getirip başardı. Hepimizin gururu oldu. 'Madalyamı alıp geleceğim' demişti. Çocukluğundan beri hep çalıştı, hakkını da aldı. Çok hareketli bir çocuktu, biz hep destek olduk, spora yönlendirdik. O boksu seçti. Kız kardeşimin eşi Cahit Süme, kızımı iyi bir boksör olarak yetiştirdi. İman ve Türk'ün gücü ile bu başarıyı aldılar. Bu gururu hem yaşayıp, hem de bize yaşattılar" diye konuştu.

'AYLARDIR AYNI HAYALLE, AYNI HIRSLA ÇALIŞTI'

Busenaz'ın ikiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli de, 'Sürekli gün saydık. Pandemiden dolayı olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Aylardır aynı hayalle, aynı hırsla çalıştı. Çok çalıştı ve kazandı. Bunu hakketti. Ama bu süreçte kardeşimi çok özledim. Her defasında 'artık gel bu hasret bitsin' diye konuşuyorduk. Sürekli kamplardaydı. Çok zorluklar yaşadı. Çok yoruldu ama onların hepsini unuttuğuna eminim" şeklinde konuştu.

"BU BAŞARIYI HAK ETTİ"

Busenaz'ın boks partneri Bilge Kağan da, "Busenaz bize bu gururu yaşattı. O'na çok teşekkür ediyoruz. Beraber, gece-gündüz çalışıp, beraber ter döküp, beraber hayal kurduk. Yeri geldi burnumu kanattı, gözümü morarttı. Bundan sonra da yolu açık olsun. Bu başarıyı hak etti" ifadelerinde bulundu.

SPOR 'Altın kız Busenaz'ın annesi: İman ve Türk'ün gücüyle bu başarıyı aldılar
SPOR 'Altın kız Busenaz'ın annesi: İman ve Türk'ün gücüyle bu başarıyı aldılar
SPOR 'Altın kız Busenaz'ın annesi: İman ve Türk'ün gücüyle bu başarıyı aldılar
SPOR 'Altın kız Busenaz'ın annesi: İman ve Türk'ün gücüyle bu başarıyı aldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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