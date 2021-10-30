Altekma zorlu sınavda

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma yarın deplasmanda Halkbank'la karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

Ligde oynadığı 5 maçı da kaybeden Altekma 2 puanla 12'nci sırada, 5'te 5 yapan Halkbank ise 14 puanla 2'nci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi zorlu mücadelede sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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