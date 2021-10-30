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Altekma zorlu sınavda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altekma zorlu sınavda

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma yarın deplasmanda Halkbank'la karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma yarın deplasmanda Halkbank'la karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

Ligde oynadığı 5 maçı da kaybeden Altekma 2 puanla 12'nci sırada, 5'te 5 yapan Halkbank ise 14 puanla 2'nci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi zorlu mücadelede sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak.


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