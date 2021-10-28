Altekma ve Altınordu'dan güç birliği

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Altınordu ile voleybolda yıllardır kenti temsil eden Altekma Spor Kulübü voleybolda yeni birlikteliğin ilk adımını attı.

Altekma Spor Kulübü Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile iki kulüp yöneticilerinin katıldığı toplantıda Altekma'nın Voleybol 2'nci Lig'de yer alan kadın ve erkek takımlarının antrenörleri de hazır bulundu. Yapılan işbirliği ile Altekma'nın Voleybol Kadınlar ve Erkekler 2'nci Ligi'nde yer alan ekipleri yeni sezonda Altekma Altınordu adıyla mücadele edecek.

Altınordu'nun yetiştiricilik özelliğini yıllardır yakından takip ve takdir ettiğini, kulüp olarak bu projeye destek vermek istediklerini belirten Altekma Spor Kulübü Başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Biz de 22 yıllık bir camiayız ve bu sürede aralıksız voleybola hizmet ettik. Bu çerçevede 2'nci Lig'deki takımlarımızı beraber yönetelim dedik. Böyle bir işbirliği doğdu. Bu sadece 2'nci Lig'deki yarışmacı takımlar projesi değildir, ayrıca spor okulları ve belki daha kapsamlı işbirliklerinin de ilk taşı olacaktır. Bunun üzerine daha da geliştireceğimiz projeler gelecektir. 31 Ekim'de ilk defa sahaya iki kulübün armasıyla çıkacağız. İzmir ve Türk voleybolu için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.