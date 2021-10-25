Altaylı futbolcu Naderi, 4 hafta takımdan uzak kalacak
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın İranlı oyuncusu Mohammad Naderi'nin yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın İranlı oyuncusu Mohammad Naderi'nin yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle 22 Ekim Cuma günkü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını tamamlayamayan Naderi'nin, sol üst adalesinde kanamalı yırtık tespit edildiği belirtildi.
Hafif sakatlığı bulunan Daouda Bamba'nın 30 Ekim Cumartesi günkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmesine çalışıldığı, tedavileri devam eden Murat Akça, Eren Erdoğan ve Martin Rodriguez'in durumlarının ise milli maçlar nedeniyle verilecek arada netleşeceği kaydedildi.
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