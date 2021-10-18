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Altay zirveden uzaklaştı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay zirveden uzaklaştı

Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1 yenildikten sonra dün evinde Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay'ın zirveyle arasındaki puan farkı açıldı.

GAZİANTEP (DHA) - Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1 yenildikten sonra dün evinde Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay'ın zirveyle arasındaki puan farkı açıldı. Ligin 7'nci haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 3'te 3 yapan ve 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, art arda aldığı 2 yenilgiyle 21 puana ulaşan lider Trabzonspor'un 6 puan gerisine düştü. İkinci kez üst üste 2 maç kaybeden Altay, 4 basamak düşerek maç fazlasıyla 7'nci sıraya indi.

Yüksek tempoda oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Altay, sahadan eli boş ayrılmasına rağmen istekli oyunuyla tam not aldı. Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından futbolculara moral vererek takımı alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Altay'ın Bamba ile attığı golü elle müdahale, siyah-beyazlı takıma verdiği penaltıyı ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal eden Hakem Suat Arslanboğa günün en çok konuşulan ismi oldu.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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