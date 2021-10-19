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Altay, Yeni Malatyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Yeni Malatyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Süper Lig'de 22 Ekim Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 22 Ekim Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Altaylı futbolcular, VavaCars Fatih Karagümrük maçından sonra yaptıkları bir günlük iznin ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakası için ilk çalışmasını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınmanın ardından pas çalışması yapan Altaylı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Murat Akça, Martin Rodriguez, Eren Erdoğan, Andre Poko, Serge Aka, Cem Özgener ve Daouda Bamba, antrenmanda yer almadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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