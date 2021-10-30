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Altay, Valencia ve Gustavo sağlık kontrolüne götürüldü

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Spor
Altay, Valencia ve Gustavo sağlık kontrolüne götürüldü

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu Süper Lig 11'inci hafta maçında sakatlık geçiren futbolcular Altay Bayındır, Ennver Valencia ve Luiz Gustavo, sağlık kontrolüne götürüldü.

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu Süper Lig 11'inci hafta maçında sakatlık geçiren futbolcular Altay Bayındır, Ennver Valencia ve Luiz Gustavo, sağlık kontrolüne götürüldü.

Karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo hastanede kısa süreli kontrolden geçirildi. Futbolcular daha sonra kafileyle birlikte havalimanına gitti.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Spor Haberleri
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